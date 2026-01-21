NTV: гидрокостюм на обнаруженном в Босфоре мужчине принадлежит россиянину Свечникову

На теле мужчины, найденном во вторник в Босфоре, был гидрокостюм, который принадлежал российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на стамбульскую полицию.





Экспертиза подтвердила, что это гидрокостюм пропавшего в августе 2025 года во время межконтинентального заплыва россиянина. Для идентификации погибшего потребуется провести анализ ДНК. Родные уже вызваны в Турцию.





Утром 20 января рядом с причалом Куручешме у набережной Бебек в Стамбуле было найдено тело мужчины. После первичного осмотра его перевезли в бюро судебно-медицинской экспертизы. В тот же день местные власти уведомили российское генеральное консульство в Стамбуле о произошедшем.





Напомним, 29-летний спортсмен, кандидат в мастера спорта, пропал 24 августа во время межконтинентального заплыва через Босфор в Стамбуле. Его отсутствие на финише заметили лишь спустя несколько часов.