Суд вынес приговор студенту Корюкову, напавшему на техникум в Архангельске

Студент Артемий Корюков был приговорен к 13 годам лишения свободы за нападение на техникум в Архангельске в сентябре 2025 года. Решение вынес Северный флотский военный суд.





«В совокупности назначить наказание сроком 13 лет лишения свободы: два года — в тюрьме, а остальной срок отбывать в колонии строгого режима», — огласил приговор судья.





Следствие выяснило, что бывший студент Архангельского техникума строительства и экономики придерживался идеологии международной террористической организации и активно распространял ее идеи через интернет и среди однокурсников. В частности, он создал видеоролик, в котором с помощью компьютерной игры изобразил нападение на свой техникум.





В результате нападения пострадали преподавательница русского языка и литературы, а также социальный педагог. Корюков полностью признал вину.





Адвокат Александр Бетенев заявил, что защита намерена обжаловать приговор после изучения его резолютивной части. По информации ТАСС, сторона обвинения, требовавшая для Корюкова 15 лет заключения, также будет рассматривать возможность обжалования приговора после его изучения.