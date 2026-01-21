В Новосибирске обрушилась крыша двухэтажного торгового центра

Крыша обрушилась в двухэтажном торговом центре Первомайского района Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.





Инцидент случился в здании на улице Наумова, 26. В пресс-службе городской администрации уточнили, что на данный момент известно о двух пострадавших, которым оказывается медицинская помощь. Обстоятельства происшествия выясняются.





Согласно открытым источникам, в здании располагались продуктовые магазины, магазин одежды, китайский продуктовый, суши-бар и круглосуточный магазин. На месте работают экстренные службы. На опубликованных прокуратурой кадрах видно, что под завалами оказались несколько автомобилей.