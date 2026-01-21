«Сложился как карточный домик»: очевидец раскрыл подробности обрушения ТЦ в Новосибирске

Крыша торгового центра в Новосибирске могла обрушиться из-за большого количества снега на ней. Конструкция просто не выдержала, рассказал Daily Storm очевидец.





«Очень много снега на крыше. Конструкция не выдержала просто. Большинство людей успели выбежать. Одну женщину спасли. А вот мужчина один остается под завалами, на телефонные звонки не отвечает. МЧС работает, будут доставать его», — делится собеседник.





Мужчина рассказал, что первый этаж не сильно пострадал, однако второй этаж «сложился как карточный домик». Из-за обрушения повреждения получили несколько автомобилей, которые были припаркованы рядом.





В администрации города ранее сообщили о двух пострадавших.