Новости
Новости 18+
St
«Сложился как карточный домик»: очевидец раскрыл подробности обрушения ТЦ в Новосибирске
18+
По его словам, конструкция не выдержала снега undefined
Эксклюзив Новости

«Сложился как карточный домик»: очевидец раскрыл подробности обрушения ТЦ в Новосибирске

По его словам, конструкция не выдержала снега

Крыша торгового центра в Новосибирске могла обрушиться из-за большого количества снега на ней. Конструкция просто не выдержала, рассказал Daily Storm очевидец.


«Очень много снега на крыше. Конструкция не выдержала просто. Большинство людей успели выбежать. Одну женщину спасли. А вот мужчина один остается под завалами, на телефонные звонки не отвечает. МЧС работает, будут доставать его», — делится собеседник.


Мужчина рассказал, что первый этаж не сильно пострадал, однако второй этаж «сложился как карточный домик». Из-за обрушения повреждения получили несколько автомобилей, которые были припаркованы рядом.


В администрации города ранее сообщили о двух пострадавших.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#новосибирск #торговые центры #обрушение
Загрузка...
Загрузка...