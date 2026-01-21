«Шокирующие фото»: в курской больнице трупы хранятся в коридоре на глазах у пациентов

Тела умерших людей хранятся в коридоре на глазах у пациентов в больнице №6 Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.





«Увидел в соцсетях шокирующие фото — трупы, лежащие прямо в коридоре Курской горбольницы №6», — написал глава области.





Сотрудница, сделавшая фотографии, рассказала, что подобные ситуации в больнице происходят регулярно. Морга нет, поэтому умерших оставляют в коридоре на каталках, накрытых полиэтиленом. Пациенты и персонал проходят мимо, в том числе по этому коридору разносят еду. Хинштейн назвал такие обстоятельства «абсолютно неприемлемыми как для живых, так и для покойных».





По словам губернатора, у больницы нет отдельного помещения, поэтому он дал поручение подготовить его до вечера 21 января. Местный минздрав также проверит другие больницы.