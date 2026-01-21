Украинские военные жестоко издевались над мирными людьми в Красноармейске. Об этом на пресс-конференции рассказал участник СВО, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты Максим Григорьев.





По словам очевидцев, украинские военнослужащие убивали мирных жителей, в том числе в подвалах, применяли пытки — среди жертв были обнаружены люди с простреленными коленями и отрезанными ушами. Также сообщается о расстрелах женщин, пытавшихся покинуть магазин или проверить свои дома.





«Много убивали ВСУ, заходили в подвал и убивали. Одного нашли соседи с простреленным коленями и отрезанными ушами», — передает корреспондент Daily Storm.





Город, по свидетельствам местных, подвергался ежедневным обстрелам из реактивных систем залпового огня «Град», ракет, кассетных боеприпасов и минометов. Украинские военные открыто выражали ненависть к русскоязычному населению и действовали в соответствии с приказом «разрушить город и всех уничтожить», называя жителей «мясом».





Собранные материалы, по словам Григорьева, содержат доказательства геноцида мирного населения.





Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также рассказала, что военные ВСУ устраивали расправы над священнослужителями.





Альбир Карганов из Общественной палаты назвал происходящее «войной не просто между армиями, а против простого народа». По его словам, ВСУ звонят от имени так называемого «ангела смерти» и называют суммы вознаграждения за убийство. Звонящие дают инструкции, как пригласить священника на обряд (зная, что тот не откажет) и там расправиться с ним.