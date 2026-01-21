Новости
«К курским другое отношение»: Москалькова рассказала, что украинцы не хотят отдавать некоторых россиян
Украинская сторона нарушает международные конвенции в отношении гражданского населения и не организует гуманитарные коридоры. Об этом во время пресс-конференции сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.


Москалькова сообщила, что с территории Сумской области на российскую сторону были эвакуированы около 50 человек, которые затем были размещены в Белгородской и Орловской областях. Часть из них смогла выехать по своему выбору — либо обратно, либо в Европу.


При этом, по утверждению омбудсмена, к жителям приграничных территорий Курской области со стороны Украины проявляется иное отношение.


«К нашим курским другое отношение. Их удерживают вопреки конвенции. И сумских не хотят забирать», — передает корреспондент Daily Storm.


Москалькова отметила, что российская сторона обращалась к украинским властям по этому вопросу, но люди, по ее словам, «не интересны» Киеву.

