Украинская сторона нарушает международные конвенции в отношении гражданского населения и не организует гуманитарные коридоры. Об этом во время пресс-конференции сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.





Москалькова сообщила, что с территории Сумской области на российскую сторону были эвакуированы около 50 человек, которые затем были размещены в Белгородской и Орловской областях. Часть из них смогла выехать по своему выбору — либо обратно, либо в Европу.





При этом, по утверждению омбудсмена, к жителям приграничных территорий Курской области со стороны Украины проявляется иное отношение.





«К нашим курским другое отношение. Их удерживают вопреки конвенции. И сумских не хотят забирать», — передает корреспондент Daily Storm.





Москалькова отметила, что российская сторона обращалась к украинским властям по этому вопросу, но люди, по ее словам, «не интересны» Киеву.