Суд приговорил к пожизненному заключению организатора теракта против начальника войск РХБЗ Кириллова

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор Ахмаджону Курбонову, приговорив его к пожизненному заключению за организацию теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.





По решению суда, первые 10 лет осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии особого режима. Кроме того, ему присудили штраф в размере одного миллиона рублей. Трое его сообщников — Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев — также получили значительные сроки: Сафарян — 25 лет, Точиев — 22 года, Падиев — 18 лет. Все они обязаны выплатить крупные штрафы.





Курбонов полностью признал вину и выразил сожаление, Сафарян — частично, а Падиев и Точиев категорически отрицали свою причастность. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального ущерба на общую сумму более чем в 16,2 миллиона рублей.





Кириллов и Поликарпов погибли в результате теракта на Рязанском проспекте в Москве утром 17 декабря 2024 года. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Мощность самодельного взрывного устройства составила более одного килограмма в тротиловом эквиваленте.