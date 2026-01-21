Адвокат Лурье: Бывшую квартиру Долиной ждет ремонт, часть мебели выкинут

Бывшую квартиру певицы Ларисы Долиной ждут ремонт и перепланировка, а часть мебели артистки просто выкинут. Об этом Daily Storm сообщила адвокат новой хозяйки жилья Полины Лурье. По словам Светланы Свириденко, новая хозяйка квартиры не спешит заселяться.





«Долина забрала абсолютно все свои личные вещи из квартиры. Осталась только мебель. Сейчас Полина будет решать вопросы с ремонтом, и уже дизайнер ей будет советовать, что оставлять, а что выкидывать из мебели», — заявила Cветлана Свириденко.





Она напомнила, что Лурье воспитывает двоих детей и именно под них намерена переделывать квартиру: «Ремонт предстоит большой. Она нацелена жить там с детьми и поменять всю обстановку, интерьер. Даже перепланировку квартиры ей порекомендуют специалисты в этой сфере».





По словам адвоката, ремонт будет длиться от шести месяцев до года. Все зависит от мастерства бригады строителей, от объема работы. «Грубо говоря, исходя из моего житейского опыта, Полина еще год не заселится в эту квартиру. Пока снесут, утвердят перепланировку, приступят к работам...» — заметила представитель Лурье.





Она добавила, что ее доверительница осталась довольна обстановкой в апартаментах после выселения Долиной. «Полина при осмотре квартиры ее состояние оценила как хорошее. Все чисто. Никаких вредительств не было. Так что за это она Долиной благодарна. Мы с приставами проверяли по описи имущество — все, что было записано в документах, так и осталось», — призналась адвокат.





25 декабря 2025 года Мосгорсуд постановил, что Долина должна немедленно покинуть квартиру в Хамовниках, передав ее Лурье. Судья указал, что сложностей с поиском нового жилья и переездом у артистки быть не должно — в собственности семьи Долиной есть и квартира, и загородный дом. Артистка не стала обжаловать решение о своем выселении.