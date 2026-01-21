Сенатор Шейкин: против Telegram последовательно вводятся ограничения

Ограничительные меры в отношении мессенджера Telegram в России вводятся последовательно и связаны с его отказом выполнять требования по противодействию преступной деятельности. Об этом заявил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.





По его словам, Роскомнадзор последовательно применяет санкции к интернет-сервисам, нарушающим российское законодательство. Шейкин отметил, что иностранные мессенджеры используются для организации терактов, мошенничества и других преступлений на территории РФ, а Telegram не выполняет требования по их предупреждению.





Сенатор пояснил, что с августа 2025 года в отношении мессенджера поэтапно вводятся ограничения: блокируются аудио- и видеозвонки, а также замедляется передача медиафайлов, передает ТАСС.





Ранее Daily Storm сообщили в Роскомнадзоре, что сейчас новые ограничения против мессенджера не применяются.