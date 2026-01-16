Роскомнадзор опроверг сообщения о новых ограничениях к Telegram

Новых ограничений к Telegram в России сейчас не применяется. Об этом Daily Storm заявили в Роскомнадзоре на фоне жалоб пользователей на работу мессенджера. Среди проблем называли в том числе медленную загрузку видео.





«По отношению к Telegram в настоящее время новых мер ограничений не применяется», — заявили в РКН.





По данным Downdetector, последние несколько дней российские пользователи жалуются на сбои в работе Telegram. Некоторые отмечают, что проблемы наблюдаются при попытке воспользоваться мессенджером по мобильному интернету, другие — что Telegram стал работать в замедленном режиме.





Депутат Госдумы Андрей Свинцов сообщил, что к менеджеру действительно применяются меры по его замедлению. По его словам, администрация Telegram пусть и взаимодействует с властями, но слишком медленно блокирует анонимные каналы.





РКН в августе начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp в России — они необходимы, чтобы противодействовать преступникам, которые обманывают россиян и вымогают у них деньги.