Путин и Собянин дали старт тестированию первого в РФ беспилотного поезда метро

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили тестирование первого в стране беспилотного поезда метро модели «Москва-2024». Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».





«Аминьевское депо, одно из крупнейших в Европе, две тысячи работающих, обслуживает Большую кольцевую линию метро, которую мы с вами открывали. Это первый беспилотный поезд, который будет. Первый этап без пассажиров, с вагоновожатым и вне графика, в ночь выезжает. Первый такой официальный поезд беспилотный», — сказал Сергей Собянин.





В течение следующих двух лет планируется провести еще три этапа тестирования. К 2027 году ожидается, что поезд будет полностью беспилотным, без машиниста, и будет следовать по расписанию. А к 2030 году вся линия метро станет беспилотной, сообщил мэр.





Торжественное открытие состоялось в электродепо «Аминьевское». Там же была представлена экспозиция беспилотной техники. Большинство экспонатов выставки — это беспилотные (автономные) системы, разработанные по заказу городских властей.





Тестирование беспилотного поезда стартовало на Большой кольцевой линии метро. На начальном этапе поезд будут прокатывать без пассажиров. Для мониторинга работы системы и обеспечения безопасности в кабине будет присутствовать машинист.





На данном этапе тестирования осуществляется проверка основных систем управления поездом. В частности, это система автоведения, которая отвечает за разгон, торможение, поддержание допустимой скорости и точное управление остановкой состава. Также проверяется система автоматического контроля за падением на пути, предназначенная для обнаружения людей или посторонних предметов на рельсах и оперативного реагирования на потенциальные угрозы.





Важной частью тестирования является система машинного зрения, которая выявляет отклонения и аномалии на пути движения поезда. Кроме того, тестируется система взаимодействия с диспетчерским центром, которая обеспечивает передачу данных в реальном времени и способствует быстрому реагированию на инциденты. В перспективе эта система также будет способна автоматически составлять расписание движения поездов.





В будущем планируется провести испытания беспилотной технологии на новом поезде метро модели «Москва-2026». В конце текущего года будет создан опытный образец поезда, который будет регулярно следовать по маршруту в расписании, как и другие поезда, но без пассажиров.





Это будет сделано с учетом стандартных интервалов движения, принятых в московском метро. Первые тестовые поездки с пассажирами начнутся в 2027 году. К 2030 году запланировано открытие первой линии беспилотного метрополитена.