«Путешествие в Рождество»: встреча с Дедом Морозом у самого Кремля

«Гуляем на Манежной площади. Пришли с семьей: с женой и двумя детьми — сыном и дочкой. Настроение замечательное! Весело, забавно, очень интересно!» — поделились впечатлениями гости.





Специально оформленная сцена в виде арочного вокзала стала площадкой для театрализованных представлений и спектаклей. Для желающих освоить ремесла проводились мастер-классы по изготовлению свечей, росписи елочных украшений и новогодних открыток.





Молодежную аудиторию привлекали рассказы о робототехнике и искусственном интеллекте, а на фуд-корте предлагали традиционные угощения — колбаски и вареную кукурузу. Праздничное оформление площади, включая иллюминацию, создавало особую новогоднюю атмосферу в самом центре столицы.





Подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» можно почитать на официальном сайте проекта.