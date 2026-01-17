Песков заявил, что Кремль больше не строит никаких прогнозов, в том числе по Гренландии

Кремль отказывается от построения каких-либо прогнозов, в том числе относительно возможного перехода Гренландии под контроль США. Об этом Daily Storm сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.





«Возможность что-либо прогнозировать в последнее время стремится к нулю», — ответил представитель Кремля на вопрос о потенциальных рисках для безопасности россиян в Арктике.





Ранее он уже комментировал ситуацию вокруг острова, называя ее «необычной и экстраординарной с точки зрения международного права». При этом посол России в Дании Владимир Барбин заявлял, что у Москвы нет никаких притязаний на Гренландию и «агрессивных планов» в арктическом регионе.





Президент Дональд Трамп неоднократно высказывал намерения получить остров. В Дании, в свою очередь, говорили о невозможности отделения Гренландии.