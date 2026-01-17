Слуцкий предложил сделать бесплатной парковку для одного автомобиля каждой многодетной семьи в РФ

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал закрепить право бесплатной парковки одного автомобиля каждой многодетной семьи на платных парковках по всей стране. Партия уже направила на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект.





В документе отмечается, что, по данным Росстата, в России проживает свыше 2,5 миллионов многодетных семей, многие из которых сталкиваются с ростом коммунальных, транспортных и иных расходов. При этом меры соцподдержки устанавливаются субъектами РФ самостоятельно и зависят от их бюджетной обеспеченности, что приводит к ситуации, когда многодетные семьи в разных регионах имеют разные льготы.





«Ситуация абсурдная: выходит, что социальные гарантии зависят не от самого факта рождения и воспитания троих и более детей, а от почтового индекса. В России более 2,5 миллиона многодетных семей, и для многих из них автомобиль не роскошь, а необходимое транспортное средство: отвезти детей в школу, в поликлинику, кружки. И это авто им каждый раз нужно где-то парковать. В зависимости от количества поездок в сутки траты на данные нужды могут кратно возрастать! Государство, желающее повысить демографический уровень, должно создавать все необходимые для этого условия, а не ограничиваться пустыми обещаниями. Это касается в том числе и парковок, которые так нужны многодетным семьям», — подчеркнул Слуцкий.





Лидер ЛДПР призвал закрепить право бесплатной парковки одного автомобиля каждой многодетной семьи на платных парковках по всей стране. Он отметил, что речь идет об изменениях на федеральном уровне.





«Это конкретная, понятная мера, которая снизит ежедневную финансовую нагрузку на семьи и сделает поддержку многодетных одинаковой для всех — от Калининграда до Владивостока», — резюмировал Слуцкий.





В законопроекте партии отмечается, что мера позволит снизить нагрузку на бюджет многодетной семьи и обеспечить равенство гарантий для них на всей территории Российской Федерации. При этом это не окажет негативного влияния на достижение целей госпрограмм страны.