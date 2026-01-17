Собянин: До конца года число роботов-доставщиков в Москве достигнет двух-трех тысяч

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил возможность использования роботов-доставщиков вместо курьеров на велосипедах. Об этом он рассказал журналистам.





«Я надеюсь, что роверы — доставщики еды, продуктов, товаров, которые начали уже внедряться в Москве и которые уже успели обслужить десятки тысяч клиентов, их сегодня 200, в этом году их будет уже две-три тысячи, они реально начнут заменять тех курьеров, которых мы видим на велосипедах. Это реальность, которая уже сегодня претворяется», — цитирует его АГН «Москва».





Мэр Москвы считает, что через пять лет беспилотный транспорт станет массовым явлением по всему миру.





Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и мэр Сергей Собянин запустили тестирование первого в стране беспилотного поезда метро модели «Москва-2024».