ФСБ сообщила о предотвращении терактов против властей Хабаровского края и Кабардино-Балкарии

Федеральная служба безопасности России предотвратила подготовку нападений на представителей органов власти в двух регионах страны. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.





В Хабаровском крае задержан гражданин одной из стран Центральной Азии 1995 года рождения, который планировал поджечь административное здание. В Кабардино-Балкарии был арестован 16-летний местный житель, подозреваемый в подготовке покушения на сотрудников полиции в Нальчике. По данным спецслужбы, оба предполагаемых исполнителя действовали по указаниям кураторов из террористических организаций.





Следственный комитет уточнил, что подросток в октябре 2025 года записал видеообращение к лидерам террористической организации и вступил в ее ряды. Возбуждено уголовное дело по статьям об участии в деятельности террористической организации и приготовлении к совершению теракта организованной группой лиц.