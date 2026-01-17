Новости
Правительство России утвердило время для прибытия скорой помощи
В России утвержден норматив, согласно которому бригада скорой медицинской помощи при выезде по экстренному вызову должна прибыть к пациенту в течение 20 минут. Об этом со ссылкой на постановление правительства пишет РИА Новости.


Документ допускает возможность корректировки данного норматива в региональных программах госгарантий. Корректировка может быть обоснована такими факторами, как транспортная доступность, плотность населения, а также климатические и географические особенности отдельных территорий.


Это означает, что в отдаленных или труднодоступных районах время для приезда скорой может быть увеличено.

