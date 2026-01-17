Восемь человек пострадали при взрыве газового баллона в кафе на Ставрополье

Восемь человек, среди которых трое детей, пострадали в результате взрыва газового баллона в придорожном кафе на Ставрополье. Об этом сообщили в прокуратуре и СУ СКР по региону.





Взрыв произошел в кафе «Кавказ» на 232-м километре федеральной трассы в Кочубеевском округе. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Пожар, возникший после взрыва, потушили.





По факту случившегося прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности и требований по эксплуатации газового оборудования. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.





На месте работают следователи, назначены необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств инцидента.