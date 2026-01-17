«Путешествие в Рождество»: зрелищный Новый год в центре Москвы

Центральным объектом стала волшебная галерея «Когда зажигаются елки», где было представлено более 50 дизайнерских новогодних деревьев. Особой популярностью у посетителей пользовался световой тоннель, ставший идеальным местом для праздничных фотографий.





«Я живу в Москве и бываю здесь достаточно часто. К Новому году город потрясающе украсили! На Тверской площади невероятная красотища! Кстати, днем народу не так много, поэтому лучше приходить в светлое время суток», — поделилась одна из гостей.





Культурная программа включала спектакли и музыкальные выступления. В переходе между Манежной площадью и площадью Революции театр кукол «Сказки-раскраски» показывал представление «Как Коза-дереза к Новому году готовилась».





Театр «Элизиум» представил световое шоу «Бал под снегом». Также для гостей были организованы концерты с участием Елизаветы Долженковой, Ирины Олифер, дуэта «Римские» и группы Black Cupro.





Подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» можно почитать на официальном сайте проекта.