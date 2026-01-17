Новости
Новости 18+
St
«Путешествие в Рождество»: зрелищный Новый год в центре Москвы
18+
Площадка работала с 12 декабря по 11 января undefined
Новости

«Путешествие в Рождество»: зрелищный Новый год в центре Москвы

Площадка работала с 12 декабря по 11 января

В дни новогодних каникул на Тверской площади в Москве работала одна из площадок фестиваля «Путешествие в Рождество».

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Центральным объектом стала волшебная галерея «Когда зажигаются елки», где было представлено более 50 дизайнерских новогодних деревьев. Особой популярностью у посетителей пользовался световой тоннель, ставший идеальным местом для праздничных фотографий.


«Я живу в Москве и бываю здесь достаточно часто. К Новому году город потрясающе украсили! На Тверской площади невероятная красотища! Кстати, днем народу не так много, поэтому лучше приходить в светлое время суток», — поделилась одна из гостей.


Культурная программа включала спектакли и музыкальные выступления. В переходе между Манежной площадью и площадью Революции театр кукол «Сказки-раскраски» показывал представление «Как Коза-дереза к Новому году готовилась».


Театр «Элизиум» представил световое шоу «Бал под снегом». Также для гостей были организованы концерты с участием Елизаветы Долженковой, Ирины Олифер, дуэта «Римские» и группы Black Cupro.


Подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» можно почитать на официальном сайте проекта.

#москва #фестиваль #путешествие в рождество
Загрузка...
Загрузка...