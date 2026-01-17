Рамзан Кадыров опубликовал кадры со своим сыном Адамом на фоне слухов о ДТП

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале кадры с совещания, которое провел его сын, секретарь Совета безопасности ЧР Адам Кадыров. Мероприятие было организовано в рамках поручения главы региона, а его участниками стали руководители силовых ведомств республики.





Как сообщил Кадыров-старший, в ходе встречи обсуждались вопросы подготовки к предстоящим выборам, обеспечения общественной безопасности в этот период, профилактики экстремизма, а также работа чеченских подразделений в зоне специальной военной операции. Он подчеркнул, что безопасность избирательного процесса является одной из приоритетных задач. Адам Кадыров, в свою очередь, обратил внимание на необходимость усиления взаимодействия между различными правоохранительными структурами.





Как передает ТАСС, ранее в соцсетях появилась информация о якобы произошедшем в Грозном ДТП с участием Адама Кадырова. Официального комментария по этому поводу не было.