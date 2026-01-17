Новости
Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России
Также под ограничения попала Федерация компьютерного спорта undefined
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Паралимпийского комитета России и Федерации компьютерного спорта России. Ограничения будут действовать в течение десяти лет.


Согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, рестрикции включают 17 видов ограничений. В их числе — блокировка активов, прекращение спортивных контактов и аннулирование официальных визитов и переговоров. Обе организации также лишаются государственных наград Украины бессрочно.


Под персональные санкции на тот же срок попали президент Федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит, президент Паралимпийского комитета Павел Рожков и боксер Яков Букин.

