Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Паралимпийского комитета России и Федерации компьютерного спорта России. Ограничения будут действовать в течение десяти лет.





Согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, рестрикции включают 17 видов ограничений. В их числе — блокировка активов, прекращение спортивных контактов и аннулирование официальных визитов и переговоров. Обе организации также лишаются государственных наград Украины бессрочно.





Под персональные санкции на тот же срок попали президент Федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит, президент Паралимпийского комитета Павел Рожков и боксер Яков Букин.