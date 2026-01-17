Трамп объявил о пошлинах на товары из ряда европейских стран из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил о введении дополнительных импортных пошлин в размере 10% на товары из ряда европейских стран. Об этом он написал в соцсети Truth Social.





Эта мера, как сообщается, связана с позицией этих государств по вопросу о статусе Гренландии. В список стран, на которые распространяются пошлины, вошли Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Британия, Нидерланды и Финляндия.





«Начиная с 1 февраля 2026 года со всех упомянутых стран <…> будут взимать пошлины в размере 10% на все товары, направляемые в США. 1 июня 2026 года эти пошлины будут увеличены до 25%», — говорится в сообщении.





Трамп подчеркнул, что торговые ограничения будут сохраняться до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о переходе Гренландии под контроль США.