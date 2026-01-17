Разговор Макрона и Трампа о согласии Зеленского на перемирие попал в Сеть

Французский телеканал FranceTV опубликовал в социальной сети X запись телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона с американским лидером Дональдом Трампом, состоявшегося 10 мая 2025 года. Политики обсуждали согласие Владимира Зеленского на 30-дневное прекращение огня.





В видео Макрон, после консультаций с Зеленским, британским премьером Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, звонит Трампу и сообщает: «Он (Зеленский) согласился с вашим предложением о тридцатидневном перемирии и готов объявить об этом».





Трамп с интересом уточнил: «Он принял предложение?» — и, получив подтверждение, сказал: «Вот это да, отлично. Нобелевскую премию мира за это».





Затем французский президент спрашивает, может ли он перезвонить через две минуты уже совместно с Зеленским, Стармером и Мерцем, на что глава Белого дома дает согласие.