В Беслане обломки БПЛА повредили жилую пятиэтажку, один человек пострадал
Всего за ночь над регионами России уничтожено 63 дрона undefined
В Беслане обломки БПЛА повредили жилую пятиэтажку, один человек пострадал

Всего за ночь над регионами России уничтожено 63 дрона

Обломки БПЛА упали на крышу жилой пятиэтажки в Беслане, здание повреждено. 70 человек эвакуировали, один из них обратился к врачам, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. На месте происшествия работают экстренные службы. 


В 04:07 мск глава региона объявил, что в регионе действует режим беспилотной опасности, из-за чего возможны ограничения в работе мобильной связи и интернета. В 05:17 мск Меняйло заявил, что в аэропортах Владикавказа и Моздока вводится план «Ковер».


По данным Минобороны РФ, в Северной Осетии сбито за ночь шесть беспилотников. Всего над регионами России силы ПВО с 11 часов вечера 17 января по семь часов утра 18 января уничтожили 63 БПЛА. 


В ведомстве уточнили, что 23 дрона перехватили над Белгородской областью, 13 — над Брянской областью, по шесть — над Ростовской областью и Республикой Северная Осетия — Алания.


По четыре беспилотника сбили над Астраханской и Волгоградской областями, два — над Курской областью, по одному — над Воронежской и Рязанской областями, Ставропольским краем, Крымом и Азовским морем.

#минобороны #северная осетия #атака беспилотников
