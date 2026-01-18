«Путешествие в Рождество»: десятки зимних городков по всей Москве

Дети участвовали в различных мастер-классах. Здесь же можно было покататься на коньках или же понаблюдать за ледовыми шоу. Они собирали множество зрителей. Для малышей работала красочная карусель.





Пока дети рисовали и мастерили, а также готовили праздничные вкусности, их родители могли принять участие в большом квесте «Путешествие за подарком мечты». Для этого нужно было обзавестись паспортом путешественника. Можно было получить баллы по московским городским программам «Миллион призов» и «Активный гражданин».





Весело провести время можно было всей семьей, создавая свои традиции. Например, покататься на коньках или испытать силы на автосимуляторе. Поклонников спорта ждали командные эстафеты и дружные матчи по керлингу.





Также можно было побороться за звание самого сильного жителя района. Победители получали памятные медали и всеобщее внимание.





Работали и фабрики подарков «Москва помогает», куда приносили вещи для участников СВО, детей из новых регионов, а также корм и товары для животных. Посетители могли оставить открытки с теплыми пожеланиями.





Подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» можно почитать на официальном сайте проекта.