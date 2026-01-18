Новости
В Беслане число пострадавших от падения обломков БПЛА на пятиэтажку выросло до трех

Среди них двое детей

В результате падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане пострадали три человека: двое детей и один взрослый, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. 


Он добавил, что угрозы жизни людей нет. Каждому оказана своевременная медицинская помощь.


Глава региона отметил, что дал поручение обследовать многоквартирный дом в Беслане, поврежденный в результате падения обломков дрона. Он также пообещал, что будут проведены работы по восстановлению жилья. 


По данным Минобороны РФ, в Северной Осетии сбито за ночь шесть беспилотников. 

