В Беслане число пострадавших от падения обломков БПЛА на пятиэтажку выросло до трех

В результате падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане пострадали три человека: двое детей и один взрослый, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.





Он добавил, что угрозы жизни людей нет. Каждому оказана своевременная медицинская помощь.





Глава региона отметил, что дал поручение обследовать многоквартирный дом в Беслане, поврежденный в результате падения обломков дрона. Он также пообещал, что будут проведены работы по восстановлению жилья.





По данным Минобороны РФ, в Северной Осетии сбито за ночь шесть беспилотников.