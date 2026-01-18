В Псковской области четыре человека погибли при столкновении поезда с Renault Logan

Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с железнодорожным составом в Псковской области. Об этом сообщили в полиции.





Водитель легковушки выехал на переезд на красный сигнал светофора и столкнулся с поездом. Три пассажирки легковушки скончались на месте от полученных травм, а водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии, но спасти его не удалось.





Авария произошла в деревне Чернушке Локнянского района.





20 декабря на федеральной автодороге Тюмень — Омск в Любинском районе Омской области произошло массовое ДТП с участием нескольких транспортных средств. Погибли шесть человек.