Многие депутаты Рады готовы отдать Донбасс России. Об этом сообщил корреспондент газеты Die Welt в Киеве Штеффен Шварцкопф, пообщавшийся с «чрезвычайно влиятельным парламентарием» на Украине.





«Мы должны пойти на компромисс, даже если он будет очень болезненным. И да, мы должны отдать Донбасс. И да, это не мое личное мнение, а мнение многих депутатов и многих людей здесь», — привел журналист слова политика.





Шварцкопф уточнил, что законодатель сделала такое заявление лично ему из-за страха за свою политическую карьеру: она «мгновенно бы закончилась» из-за давления со стороны офиса Владимира Зеленского и украинских спецслужб.





Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на членов Еврокомиссии писала, что Киев согласится на мирное соглашение с Москвой, в том числе на территориальные уступки, только если Украина станет полноценным членом ЕС.