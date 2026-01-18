Новости
Под Белгородом при взрыве украинского БПЛА погибла мирная жительница
Мужчина получил ранения, беспилотник атаковал его машину
Под Белгородом при взрыве украинского БПЛА погибла мирная жительница

Мужчина получил ранения, беспилотник атаковал его машину

Мирная жительница погибла при взрыве украинского ударного беспилотника в пригороде Белгорода, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, трагедия произошла из-за детонации беспилотника в селе Нечаевка Белгородского округа.


Также один мужчина получил ранения, когда его машину на парковке предприятия в Грайворонском округе атаковал украинский беспилотник. 


2 января в результате ракетного удара ВСУ по центру Белгорода пострадали две мирные жительницы. 


Одну женщину доставили в областную клиническую больницу с черепно-мозговой травмой и баротравмой. Вторую пострадавшую отвезли в городскую больницу №2 с осколочным ранением предплечья.

