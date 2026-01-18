Под Белгородом при взрыве украинского БПЛА погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла при взрыве украинского ударного беспилотника в пригороде Белгорода, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, трагедия произошла из-за детонации беспилотника в селе Нечаевка Белгородского округа.





Также один мужчина получил ранения, когда его машину на парковке предприятия в Грайворонском округе атаковал украинский беспилотник.





2 января в результате ракетного удара ВСУ по центру Белгорода пострадали две мирные жительницы.





Одну женщину доставили в областную клиническую больницу с черепно-мозговой травмой и баротравмой. Вторую пострадавшую отвезли в городскую больницу №2 с осколочным ранением предплечья.