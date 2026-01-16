Россиян призвали отказаться от поездок в Молдавию из-за «унизительных досмотров»

Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Молдавию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипломатического ведомства.





В МИДе ссылаются на многочисленные факты дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с российскими гражданами на молдавской границе. В частности, отмечается, что по прибытии в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов регулярно подвергаются «унизительному досмотру и проверке».





Кроме того, как утверждает российская сторона, местные власти не допускают сотрудников посольства РФ в Кишиневе к задержанным или находящимся под давлением российским гражданам. МИД настоятельно рекомендует учитывать эти риски при планировании поездок и по возможности отказаться от посещения этой страны.