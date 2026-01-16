Новости
«Люди Байкала» признаны иноагентами в России

В реестр попали еще несколько юрлиц

Министерство юстиции России 16 января обновило список лиц и организаций, признанных иностранными агентами. В реестр были внесены два медиапроекта и пятеро граждан.


В реестр попал медиапроект «Люди Байкала» (Иркутская область). По версии Минюста, он распространял недостоверную информацию о решениях властей, негативный образ ВС РФ и выступал против спецоперации на Украине.


Также иноагентом признали медиапроект TV2 Media (Томская область). Ему вменяется распространение недостоверной информации о политике властей и участие в создании материалов других иноагентов.


Кроме того, список пополнили пятеро граждан: политолог Аркадий Дубнов, американист Иван Курилла, активистка Ольга Курносова, экономист Максим Миронов и правозащитник Алексей Табалов.

