Полицейские открыли огонь по автомобилю Porsche в Подмосковье

В подмосковной Балашихе полицейские применили огнестрельное оружие для задержания водителя автомобиля Porsche, отказавшегося остановиться. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.





По ее данным, наряд ДПС попытался остановить внедорожник на улице Терешковой из-за нечитаемых номерных знаков. Водитель проигнорировал требование, увеличил скорость и создал опасную ситуацию.





При попытке блокировки он дважды протаранил служебный автомобиль ГИБДД. После предупредительного выстрела в воздух инспекторы открыли огонь по колесам машины, что вынудило водителя остановиться. Задержанный отказался от медосвидетельствования.





По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статьям о применении насилия к представителю власти и умышленном повреждении чужого имущества. Балашихинская городская прокуратура взяла расследование инцидента на контроль.