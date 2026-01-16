«Путешествие в Рождество»: волшебный каток в районе Царицыно

Его площадь составила 1456 квадратных метров. Для посетителей работала вся необходимая инфраструктура: теплые раздевалки, пункт проката и заточки коньков. Особое внимание уделялось безопасности: сотрудники помогали новичкам уверенно чувствовать себя на льду.





«Мы сегодня решили провести выходной со своим супругом на этом замечательном катке. Мы здесь уже второй раз и приходим, потому что здесь все оборудовано, очень хорошее обслуживание, а ребята на коньках всем помогают. Даже тем, кто стоит первый раз! Они поддерживают их своими советами!» — поделились впечатлениями гости площадки.





На площадке была праздничная атмосфера: яркие огни, новогодние украшения и рождественская музыка создавали особое настроение для отдыхающих. Площадка стала популярным местом для активного отдыха как москвичей, так и гостей столицы.





Подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» можно почитать на официальном сайте проекта.