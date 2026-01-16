«Путешествие в Рождество»: волшебный каток в районе Царицыно

В период новогодних праздников одной из центральных площадок московского фестиваля «Путешествие в Рождество» стало Царицыно. Главной точкой притяжения стал большой каток, оборудованный на территории стадиона «Огонек».
Его площадь составила 1456 квадратных метров. Для посетителей работала вся необходимая инфраструктура: теплые раздевалки, пункт проката и заточки коньков. Особое внимание уделялось безопасности: сотрудники помогали новичкам уверенно чувствовать себя на льду.
«Мы сегодня решили провести выходной со своим супругом на этом замечательном катке. Мы здесь уже второй раз и приходим, потому что здесь все оборудовано, очень хорошее обслуживание, а ребята на коньках всем помогают. Даже тем, кто стоит первый раз! Они поддерживают их своими советами!» — поделились впечатлениями гости площадки.
На площадке была праздничная атмосфера: яркие огни, новогодние украшения и рождественская музыка создавали особое настроение для отдыхающих. Площадка стала популярным местом для активного отдыха как москвичей, так и гостей столицы.
Подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» можно почитать на официальном сайте проекта.