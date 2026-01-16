Скончался основатель ресторанной сети Ginza Project Вадим Лапин

На 63-м году жизни скончался Вадим Лапин, основатель и владелец одной из крупнейших российских ресторанных групп Ginza Project. Об этом сообщила пресс-служба компании.





Как уточнили в организации, Лапин долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Руководство компанией теперь переходит к его сыну Марку Лапину. В Ginza Project заявили, что продолжат работу, сохраняя стратегический курс и ценности, заложенные основателем. Информация о прощании будет объявлена дополнительно.





Рестораны Ginza Project начали открываться в Санкт-Петербурге в начале 2000-х годов. Сегодня сеть насчитывает более 100 заведений в России, а также в Лондоне, Баку и Батуми. С 2018 года компания также развивала гостиничный бизнес под брендом Ginza Hotels & Apartments в Петербурге, Ростове-на-Дону и Тбилиси.