Суд отпустил Юлию Тимошенко под залог в 760 тысяч долларов

Лидера украинской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко отпустили под залог в 25 миллионов гривен, что эквивалентно примерно 760 тысячам долларов США. Об этом сообщили в суде.





Помимо внесения залога, Тимошенко должна являться по вызовам суда, следователя и прокурора, сообщать об изменении места проживания или работы, воздерживаться от общения с определенным кругом народных депутатов, а также сдать все паспорта для выезда за границу. Ей запрещено покидать территорию Киевской области.





При этом суд не обязал политика носить электронный браслет для контроля. Гособвинение просило о назначении залога в размере 50 миллионов гривен.





Напомним, ранее у Тимошенко прошли обыски. Ее обвинили в подкупе депутатов Верховной рады.