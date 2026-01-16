Новости
Суд отпустил Юлию Тимошенко под залог в 760 тысяч долларов
Ей запрещено покидать Киевскую область и общаться с депутатами undefined
Лидера украинской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко отпустили под залог в 25 миллионов гривен, что эквивалентно примерно 760 тысячам долларов США. Об этом сообщили в суде.


Помимо внесения залога, Тимошенко должна являться по вызовам суда, следователя и прокурора, сообщать об изменении места проживания или работы, воздерживаться от общения с определенным кругом народных депутатов, а также сдать все паспорта для выезда за границу. Ей запрещено покидать территорию Киевской области.


При этом суд не обязал политика носить электронный браслет для контроля. Гособвинение просило о назначении залога в размере 50 миллионов гривен.


Напомним, ранее у Тимошенко прошли обыски. Ее обвинили в подкупе депутатов Верховной рады.

