Владимир Кехман покинул пост художественного руководителя Михайловского театра

Михайловский театр и Владимир Кехман прекратили сотрудничество по соглашению сторон. Об этом сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на источник.





В сообщении говорится, что пост художественного руководителя займет Александр Соловьев. Он уже пять лет сотрудничает с Михайловским театром и ранее занимал должности главного дирижера и музыкального руководителя.





Владимир Кехман занял пост генерального директора Михайловского театра в 2007-м. В 2015 году он сменил эту должность на пост художественного руководителя. В качестве режиссера он поставил такие оперы, как «Дама с камелиями», «Богема» и «Пиковая дама».





Информацию об увольнении также подтвердил председатель городского комитета по культуре Федор Болтин в разговоре с ТАСС.





«Да, это соответствует действительности», — сказал собеседник агентства.





До этого Кехман также покинул должность гендиректора МХАТ имени Горького.