Третий сезон проекта «Неделя современной музыки» стартует в зале «Зарядье»

В Московском концертном зале «Зарядье» с 16 по 20 января пройдет третий сезон фестиваля «Неделя современной музыки». Об этом сообщили в пресс-службе площадки.





В программе — произведения классиков авангарда и современных авторов, которые исполнят ведущие российские коллективы, включая ансамбли N’Caged, InterText, im SPIEGEL и Hauntology. Цикл концертов откроется в Малом зале программой из сочинений XX века, где прозвучат работы Игоря Стравинского, Терри Райли, Стива Райха и Луи Андриссена.





Во второй вечер будет представлено произведение Алексея Сысоева. Также в рамках фестиваля уральский ансамбль InterText познакомит публику с творчеством молодых российских композиторов, а проект Hauntology представит концептуальную программу.