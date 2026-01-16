Четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии после взрыва в центре МВД в Сыктывкаре

Четверо пострадавших при взрыве в центре МВД в Сыктывкаре находятся в крайне тяжелом состоянии, а пятеро — в тяжелом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.





Лечение продолжают получать 18 человек: 12 мужчин и шесть женщин. Пятеро пострадавших находятся на лечении в Эжвинской городской больнице, из них четверо — в крайне тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести. Семь человек госпитализированы в республиканскую больницу (пятеро в тяжелом состоянии, двое — средней тяжести), еще шестеро с удовлетворительным состоянием получают помощь в медсанчасти МВД.





За всеми пациентами организовано круглосуточное медицинское наблюдение. К лечению подключены федеральные эксперты: оперативная группа Главного госпиталя МВД провела очный осмотр, а также состоялись телемедицинские консультации с ведущими центрами Минздрава России.





Напомним, 15 января при взрыве светошумовой гранаты в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре пострадали несколько человек. Устройство взорвалось в актовом зале, где велись строительные работы.