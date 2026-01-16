Новости
Новости 18+
St
Школьница из Воронежа пришла на уроки с ножом и снимала это на видео
18+
Она хотела напугать одноклассников undefined
Новости

Школьница из Воронежа пришла на уроки с ножом и снимала это на видео

Она хотела напугать одноклассников

В одной из школ Воронежа ученица пришла на занятия с ножом. Об этом сообщили в управлении образования города.


Об этом стало известно классному руководителю, который сразу же сообщил в полицию. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе причины, по которым школьница принесла нож в школу.


По информации местных СМИ и Telegram-каналов, инцидент произошел в школе №19 Воронежа. Речь идет об учащейся шестого класса.


Как уточнила в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, девочка хотела напугать одноклассников и вела прямую трансляцию в социальных сетях.


По ее словам, в классе она угрожала одноклассникам. На входе в школу нож не был обнаружен металлоискателем. После случившегося родителей и учителей увезли в полицейский участок для разбирательств.


Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы арестовал 15-летнего подростка, напавшего на школу в городе Одинцово Московской области.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#школьники #воронеж #нож
Загрузка...
Загрузка...