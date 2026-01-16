Школьница из Воронежа пришла на уроки с ножом и снимала это на видео

В одной из школ Воронежа ученица пришла на занятия с ножом. Об этом сообщили в управлении образования города.





Об этом стало известно классному руководителю, который сразу же сообщил в полицию. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе причины, по которым школьница принесла нож в школу.





По информации местных СМИ и Telegram-каналов, инцидент произошел в школе №19 Воронежа. Речь идет об учащейся шестого класса.





Как уточнила в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, девочка хотела напугать одноклассников и вела прямую трансляцию в социальных сетях.





По ее словам, в классе она угрожала одноклассникам. На входе в школу нож не был обнаружен металлоискателем. После случившегося родителей и учителей увезли в полицейский участок для разбирательств.





Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы арестовал 15-летнего подростка, напавшего на школу в городе Одинцово Московской области.