На Украине введен режим ЧС в энергетике из-за массовых отключений света

В стране не осталось ни одной полностью уцелевшей электростанции

На Украине официально введен режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере. Об этом заявил вице-премьер-министр и министр энергетики Денис Шмыгаль.


Он пояснил, что эта мера необходима для максимальной координации действий всех служб в условиях кризиса. Массовые многочасовые отключения электроэнергии на всей территории страны начались 10 октября 2025 года. Хотя к 11 октября ситуацию удалось частично стабилизировать, уже с 13 октября вновь пришлось вводить аварийные графики веерных отключений.


В своем заявлении Шмыгаль также напомнил, что на Украине не осталось ни одной полностью целой электростанции. Наиболее тяжелая ситуация, по его словам, сложилась в Киеве, Одесской области и прифронтовых районах. Министр отметил, что многие регионы не выполнили в полном объеме подготовительные работы к зимнему сезону, что усугубляет положение.

