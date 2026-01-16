В «Биокластере» работает первая общедоступная энтомологическая лаборатория

В декабре на ВДНХ в павильоне №28 «Пчеловодство» открылась новая площадка «Биокластера», включающая первую в России общедоступную энтомологическую лабораторию. Здесь посетители могут детально изучать насекомых под микроскопом, а изображение при этом выводится на большой экран для группового просмотра.





Центральным элементом экспозиции стала интерактивная выставка «Жужжащий мир», посвященная разнообразию насекомых, с особым акцентом на медоносных пчелах. В лаборатории проходят научно-просветительские занятия по строению насекомых, энтомофауне Москвы и основам пчеловодства.





Как отмечают организаторы, одним из важных направлений работы является помощь в преодолении инсектофобии — страха перед насекомыми. Для этого используется метод контролируемого знакомства: посетители могут рассмотреть в деталях, например, увеличенные модели кузнечика и ротового аппарата комара, сопровожденные голограммами. На экскурсиях специалисты объясняют, какие насекомые действительно опасны, а какие безвредны.





В экспозиции представлено более 1100 экспонатов из коллекций Биомузея, включая живых насекомых в инсектариях. Для погружения в мир насекомых доступны VR-очки, позволяющие увидеть окружающее «глазами пчелы». Особый раздел — «комната страха» — помогает разобраться, какие существа стали героями фильмов ужасов незаслуженно, а каких стоит действительно опасаться.