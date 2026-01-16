Новости
«Путешествие в Рождество»: любимые новогодние герои и хоккей в районе Куркино
Площадка работала с 12 декабря по 11 января undefined
В районе Куркино на перекрестке Юровской и Соколово-Мещерской улиц в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» работала праздничная площадка. Гости могли посетить творческие мастер-классы по изготовлению сувениров в техниках рустик и картонаж.

«Нам очень понравился мастер-класс! Все очень интересно, красиво. Мы уже пришли на второе занятие сегодня. Сначала делали сюрпризницу, она в виде конфетки, а сейчас сделали вот такие гирлянды. Все супер, очень красиво и атмосферно», — рассказали гости площадки.


Для посетителей всех возрастов организаторы подготовили разнообразную программу: хоккейную площадку, лабиринт и снежные башни. Особое внимание привлекло украшение территории искусственными орхидеями. Для детей работала специальная программа «Волшебная шкатулка» с танцами рядом со сказочными персонажами и возможностью получить поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.


Подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» можно почитать на официальном сайте проекта.

