«Путешествие в Рождество»: любимые новогодние герои и хоккей в районе Куркино

«Нам очень понравился мастер-класс! Все очень интересно, красиво. Мы уже пришли на второе занятие сегодня. Сначала делали сюрпризницу, она в виде конфетки, а сейчас сделали вот такие гирлянды. Все супер, очень красиво и атмосферно», — рассказали гости площадки.





Для посетителей всех возрастов организаторы подготовили разнообразную программу: хоккейную площадку, лабиринт и снежные башни. Особое внимание привлекло украшение территории искусственными орхидеями. Для детей работала специальная программа «Волшебная шкатулка» с танцами рядом со сказочными персонажами и возможностью получить поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.





Подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» можно почитать на официальном сайте проекта.