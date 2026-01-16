Суд приговорил экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля к пяти годам тюрьмы

Бывший президент Республики Корея Юн Сок Ель получил первый судебный приговор в рамках серии уголовных процессов против него. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы по обвинению в препятствовании аресту, сообщает Yonhap News.





Как сообщалось, 3 января 2025 года президентская служба охраны помешала правоохранителям задержать экс-главу государства в его резиденции. Арест был осуществлен лишь при повторной попытке 15 января того же года. По данному делу государственное обвинение требовало назначить ему срок в 10 лет тюрьмы.





Это первый вердикт в отношении Юн Сок Еля, который в общей сложности фигурирует в восьми судебных процессах. Четыре из них связаны с введением военного положения в декабре 2024 года.





Напомним, ранее специальная группа прокуроров запросила для экс-президента смертную казнь по наиболее тяжкому обвинению — в организации мятежа против государственного строя.