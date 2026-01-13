Прокуратура потребовала казнить бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля

Специальная группа прокуроров потребовала приговорить бывшего президента Республики Корея Юн Сок Еля к смертной казни по делу об организации мятежа. Об этом сообщило агентство «Ренхап».





Обвинение, связанное с мятежом, было предъявлено экс-президенту из-за введения военного положения в декабре 2024 года, которое, по версии следствия, нарушило конституционные нормы. Уголовный кодекс страны в качестве наказания для главаря заговорщиков предусматривает смертную казнь, пожизненное заключение или пожизненное заключение без принудительных работ.





Окончательный вердикт суда по этому резонансному делу ожидается в начале февраля. В случае удовлетворения требования прокуратуры это станет первым случаем применения смертной казни в Южной Корее с 1997 года, когда в стране была проведена последняя такая казнь.





После попытки ввести военное положение в стране прошли досрочные выборы. На них победил кандидат от демократов Ли Чжэ Мен.