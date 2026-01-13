Экс-сенатору Арашукову добавили еще 10 лет к пожизненному приговору

Бывшему сенатору Рауфу Арашукову назначено пожизненное лишение свободы и штраф в 120 миллионов рублей по совокупности уголовных дел, включая обвинение во взяточничестве. Соответствующий вердикт вынес Ленинский районный суд Оренбурга, сообщили в пресс-службе областного суда.





По последнему эпизоду, связанному с передачей взятки в три миллиона рублей, суд приговорил Арашукова к 10 годам колонии и штрафу в размере 20-кратной суммы незаконного вознаграждения — 120 миллионов рублей. По совокупности с ранее вынесенными обвинительными приговорами его приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима с сохранением штрафа в 120 миллионов.





В доход государства также конфискованы шесть миллионов рублей: три миллиона, переданные в качестве взятки, и еще три миллиона, предназначавшиеся для передачи, но изъятые на стадии подготовки правонарушения. Эти данные подтвердила Генеральная прокуратура РФ.





Защита осужденного намерена обжаловать приговор. Адвокат Дмитрий Трубников заявил, что его подзащитный вину не признает и с решением суда не согласен. Гособвинение просило назначить по делу о взятке 12 лет колонии со штрафом 420 миллионов рублей, однако суд избрал более мягкую меру в рамках санкции статьи.





В 2022 году Мосгорсуд приговорил Арашукова к пожизненному сроку по делу о создании преступной группировки и организации убийств. Ранее сообщалось, что он неоднократно обращался к Министерству обороны РФ с просьбой заключить контракт для участия в специальной военной операции.