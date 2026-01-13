Новости
Новости 18+
St
«Путешествие в Рождество»: Дед Мороз с волшебным посохом на Коптевском бульваре
18+
Площадка работала с 12 декабря по 11 января undefined
Новости

«Путешествие в Рождество»: Дед Мороз с волшебным посохом на Коптевском бульваре

Площадка работала с 12 декабря по 11 января

С 12 декабря по 11 января в парке «Бригантина» проходил фестиваль «Путешествие в Рождество». В рамках мероприятия проводились благотворительные акции, творческие мастер-классы, семейные мероприятия, а также работал открытый каток.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

«Я сейчас нахожусь на ярмарке в районе Коптево. Мы здесь недалеко живем. У меня двое детей. И мы почти каждый день посещаем данную ярмарку. Нам очень нравится то, что устраивают представления на сцене, каждый раз разный репертуар. Эта волшебная карусель, на ней мы катаемся по три-четыре раза. Поздравляю всех с Новым годом!», — рассказала посетительница.


На сцене была праздничная программа, а за ее пределами — интерактивные встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями. Гостей также ждал бесплатный каток, где можно было взять напрокат коньки, воспользоваться услугами помощников-пингвинов и заточить лезвия.


Посетителей ждала фабрика подарков «Москва помогает», куда можно было принести подарки для детей, участников СВО и животных. Также работала «Новогодняя почта» с ретрооткрытками.


У «Доброй елки» посетители могли осуществить мечты подопечных благотворительных фондов. В творческом шале они создавали открытки, игрушки и другие небольшие подарки.


Для любителей активного отдыха предусмотрели автосимуляторы, где можно было соревноваться с другими участниками в скоростных заездах. Кроме того, каждый день проходили состязания под названием «Самый сильный житель района».


Подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» можно почитать на официальном сайте проекта.

#москва #фестиваль #путешествие в рождество
Загрузка...
Загрузка...