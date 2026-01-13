Экскурсии в честь выдающихся русских художников проведут на ВДНХ

На ВДНХ в рамках выставки «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» состоятся открытые тематические экскурсии, посвященные выдающимся живописцам. Посетить их можно бесплатно, пройдя регистрацию.
Первая встреча, запланированная на 14 января в 17:00, будет посвящена Василию Яковлеву. Экскурсия «Василий Яковлев: художник, реставратор, педагог» приурочена ко дню рождения мастера, известного своей приверженностью классическим традициям в противовес экспериментам. Участники узнают о его биографии, творческом пути и связи с Москвой.
20 января в 17:00 гостей павильона №1 ждет программа «Валентин Серов. Искатель истины», посвященная годовщине со дня рождения знаменитого портретиста. В ходе часовой экскурсии речь пойдет о жизни и наследии художника. Центральным экспонатом для обсуждения станет привезенный из Санкт-Петербурга шедевр — портрет княгини Зинаиды Юсуповой.
Выставка, включающая 104 живописных произведения и 11 скульптур, работает в павильоне «Центральный». Многие из представленных работ демонстрируются в Москве впервые. Проект реализован Государственным Русским музеем совместно с правительством Москвы, столичным департаментом культуры и ВДНХ.
Проведение подобных культурно-просветительских мероприятий соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и долгосрочной стратегии развития выставочного комплекса.