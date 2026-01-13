Экскурсии в честь выдающихся русских художников проведут на ВДНХ

На ВДНХ в рамках выставки «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» состоятся открытые тематические экскурсии, посвященные выдающимся живописцам. Посетить их можно бесплатно, пройдя регистрацию.





Первая встреча, запланированная на 14 января в 17:00, будет посвящена Василию Яковлеву. Экскурсия «Василий Яковлев: художник, реставратор, педагог» приурочена ко дню рождения мастера, известного своей приверженностью классическим традициям в противовес экспериментам. Участники узнают о его биографии, творческом пути и связи с Москвой.