Деньги вместо рецептов: ЛДПР предложила новую программу для старшего поколения

На первом в 2026 году пленарном заседании Государственной думы лидер ЛДПР Леонид Слуцкий поднял вопросы поддержки пенсионеров. В своем выступлении он обозначил ключевые законодательные инициативы партии, направленные на повышение уровня жизни пожилых людей.





Поводом для дискуссии стала всероссийская акция «ЛДПР помогает», в ходе которой активисты оказывали адресную поддержку одиноким пенсионерам. Слуцкий отметил, что многие пожилые граждане сегодня вынуждены жить в условиях постоянной экономии, балансируя между покупкой еды, лекарств и оплатой ЖКУ. Особую проблему, по его словам, создает региональное неравенство в размере прожиточного минимума, который для пенсионеров может быть на 3000-3500 рублей ниже, чем для трудоспособного населения.





Для исправления этой ситуации ЛДПР планирует направить в правительство обращение с требованием пересмотреть методику расчета прожиточного минимума, устранив дискриминацию пожилых людей. Партия настаивает на построении модели «активного и уважаемого старения».





В пакете предложений — несколько конкретных законопроектов. Во-первых, установление ежемесячной выплаты в 10 000 рублей к пенсии для лиц со значительным трудовым стажем (35 лет для мужчин, 30 для женщин). Во-вторых, введение обязательных консультаций по финансовой грамотности для пенсионеров при оформлении кредитов и ужесточение наказаний за хищение средств у пожилых.





Отдельно Слуцкий раскритиковал политику «цифрового насилия», при которой госуслуги становятся доступны только через онлайн-сервисы. Он потребовал сохранить офлайн-форматы, а также разработать адаптированные интерфейсы с крупным шрифтом и упрощенной логикой для банковских и государственных приложений.





В сфере здравоохранения ЛДПР выступает за повсеместное открытие гериатрических кабинетов. Также партия считает целесообразной замену системы льготных рецептов на реальные денежные выплаты, чтобы пенсионеры могли самостоятельно приобретать необходимые препараты.





Для поддержки желающих работать граждан пенсионного возраста предложено ввести налоговые льготы для компаний-работодателей. Завершая выступление, лидер ЛДПР затронул тему тарифов ЖКХ, призвав установить для пенсионеров фиксированный «потолок» их роста, обеспечив тем самым «коммунальную справедливость».





Все эти меры, подчеркнул Слуцкий, объединены логикой ответственности государства перед старшим поколением и будут продвигаться партией в ходе весенней сессии.