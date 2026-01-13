Россияне смогут по ОМС пересадить себе свиные органы через несколько лет

Новости
В России к 2030 году может быть создана первая генетически модифицированная свинья, органы которой будут пригодны для трансплантации человеку. Об этом сообщил эмбриолог, генеральный директор компании «М-Геномика» Эдуард Чуйко.


По его словам, на создание такого животного потребуется три-четыре года. Животных будут выращивать в стерильных условиях под постоянным контролем. В первый год проект сможет обеспечить около 200 почек для пересадки людям, а в дальнейшем — сердце, печень и поджелудочную железу. Операции планируется включить в программу обязательного медицинского страхования (ОМС).


Проект реализуется совместно с клиникой Мешалкина и командой специалистов из Института цитологии и генетики СО РАН, которые уже имеют опыт выращивания поросят методом ЭКО. Полный цикл, включая доклинические и клинические испытания, займет около 12 лет, передает ТАСС.


Ксенотрансплантация (пересадка органов от животных) активно развивается в мире. В 2024 году американская компания eGenesis успешно пересадила почку от генетически модифицированной свиньи пациенту, который прожил несколько месяцев после операции. Это достижение считалось прорывом в медицине.

